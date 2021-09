Juve Stabia, Eusepi infortunato: l'esito degli esami strumentali L'attaccante si è fatto male alla spalla sinistra in occasione della sfida con l'Avellino

Nemmeno il tempo di arrivare in gialloblù per la gioia di Walter Alfredo Novellino, che lo aveva allenato ai tempi dell'Avellino e lo ha fortemente voluto, che si è già dovuto fermare in seguito all'infortunio rimediato nel suo esordio assoluto con la maglia della Juve Stabia, ironia della sorte proprio contro i biancoverdi: Umberto Eusepi ha riportato una lussazione della spalla sinistra nel corso di un duello aereo, ricadendo male sul terreno di gioco. I tempi di recupero del centravanti non sono stati quantificati con precisione, dato che l'articolazione sarà monitorata quotidianamente per valutare il grado di recupero e del dolore percepito. Un contrattempo fisico fastidioso e doloroso, che ha costretto il centravanti ad abbandonare il campo al 31' del primo tempo lasciando il posto a Della Pietra. Non resta che munirsi di grande pazienza mentre la società ha fatto la sua parte innestando in rosa anche Felice Evacuo sia per garantire un altro calciatore di esperienza al tecnico di Montemarano, sia per colmare immediatamente il vuoto, momentaneo, che lascerà lo sfortunatissimo Eusepi.