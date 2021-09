Novellino mette nel mirino la Vibonese e abbraccia Evacuo Il tecnico: "Ad Andria e con l'Avellino avremmo meritato di vincere, sono felice a Castellammare"

Al “Razza”, contro la Vibonese, la Juve Stabia scenderà in campo per provare a piazzare la prima vittoria stagionale in campionato. Alla vigilia del match, in programma alle 17,30, parola al tecnico dei gialloblù, Walter Alfredo Novellino: “Nelle prime due gare, al di là della vittoria, che avremmo meritato ma non è arrivata, ci siamo resi protagonisti di due ottime prestazioni. Guardiamo avanti, pensiamo alla Vibonese, che è una squadra organizzata e che gioca a calcio. L'arrivo di Evacuo? Prima di tutto vanno fatti i complimenti a Della Pietra, un ragazzo del 2002 che si impegna tanto anche se, per ora, ha qualche difficoltà a trovare la porta. Evacuo l’ho voluto e so che potrà darci una grossa mano, ma non gioca una partita da settembre e va aspettato. Una volta recuperato Eusepi non escludo che possano giocare tutti e tre insieme”. Infine, una battuta sul rapporto con la sua nuova città: “Castellammare di Stabia è bellissima. Sono felice della scelta e ringrazio il club per l’occasione, c’è tanto da lavorare per dare soddisfazioni ad una tifoseria come la nostra”.