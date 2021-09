Juve Stabia, risoluzione contrattuale con Victor Gomez L'attaccante di Santa Fe saluta il club di Castellammare

La Juve Stabia è rientrata a Castellammare con il sorriso per il primo successo in campionato, il 3-1 sul campo della Vibonese. I rigori di Berardocco e del debuttante Evacuo in maglia gialloblé e il gol di Bentivegna per i tre punti che garantiscono il quinto posto condiviso con il Catanzaro alle vespe, guidate in panchina da Walter Alfredo Novellino. In mattinata la Juve Stabia ha reso noto l'uscita di Victor Gomez dalla rosa. "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con l’attaccante Victor Walker Varas Gomez, classe ’94. Il club gialloblè ringrazia Gomez, augurandogli un roseo futuro": ecco la nota ufficiale del club del presidente, Andrea Langella. L'attaccante di Santa Fe era stato ufficializzato dalla Juve Stabia il 29 luglio scorso.