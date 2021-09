PSA, il gm Di Donato: "Usciamo dalla Supercoppa con un po' di rammarico" Il commento del general manager dopo il ko rimediato contro la Virtus Arechi Salerno

Il cammino della Partenope Sant'Antimo nella Supercoppa di Serie B termina con la sconfitta rimediata a Salerno nel secondo turno. Finale di 78-75 per i blaugrana, rimpianti per la PSA e per il general manager, Vittorio Di Donato: "Usciamo da questa Supercoppa con un po’ di rammarico. - ha spiegato il gm nel post-gara ai canali social del club - La squadra non è stata brillante come mi aspettavo, ma è chiaro che in questa fase della preparazione i carichi di lavoro possono incidere parecchio su ogni gara. Nonostante ciò abbiamo tirato due volte per il supplementare, segno che comunque i ragazzi non hanno mollato fino alla fine. Ora guardiamo al campionato, abbiamo 18 giorni di lavoro per prepararci all’esordio e per oliare tutti quei meccanismi che oggi non hanno girato come avremo voluto". Testa al campionato per la squadra di coach Agostino Origlio. Domenica 3 ottobre, alle 18, la PSA sarà ospite dell'Action Now Monopoli.