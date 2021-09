Il derby è della Virtus Arechi, PSA ko: Salerno in finale Coach Di Lorenzo: "Abbiamo vissuto una vera partita contro una squadra fortissima"

La Virtus Arechi Salerno batte la Partenope Sant'Antimo con il risultato finale di 78-75 e conquista il pass per la finale del minigirone della Supercoppa di Serie B. Parziali di 17-22, 22-22, 23-13 e 16-18 con i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo che strappano l'inerzia nel terzo periodo per il controllo del margine sul finale della gara. "Vivere queste emozioni è molto bello, abbiamo vissuto una vera partita contro una squadra fortissima. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi - Ma se vuoi crescere devi giocare contro i forti e devi rispondere presente proprio come hanno fatto i miei ragazzi". Salerno affronterà Agrigento, vincente su Ragusa, nella finale del girone E della prima fase.

Serie B - Supercoppa

Secondo Turno

Virtus Arechi Salerno - Partenope Sant'Antimo 78-75

Parziali: 17-22, 22-22, 23-13, 16-18

Salerno: Coltro 3, Cimminella, Mennella 15, Bonaccorso 10, Rajacic 1, Romano, Rinaldi 23, Marini 4, Valentini 22, Peluso ne, Loiq ne, Caiazza ne. All. Di Lorenzo.

Sant'Antimo: Ochoa 8, Coviello 13, Maggio 12, Battaglia 3, Cena 13, Sperduto 10, Hajrovic 10, Cantone 6, Ratkovic ne, Puca ne, Frattoni ne, Sipraga ne. All. Origlio.

Arbitri: Scarfò, Riggio.