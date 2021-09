Udinese-Napoli, azzurri per il primo posto Alle 20.45 il posticipo che chiude la quarta giornata del campionato di Serie A

I risultati della domenica rendono ancora più affascinante il "Monday Night". Il Napoli può chiudere la quarta giornata di campionato con la vetta solitaria. Il ko della Roma a Verona (3-2), il pari del Milan a Torino con la Juventus (1-1): ecco i dettagli che fanno la differenza alla vigilia della gara in terra friulana. Gli azzurri puntano alla vittoria che determinerebbe il balzo al primo posto. Il successo passa anche per un record: in caso di gol alla Dacia Arena il Napoli firmerà la trentesima gara consecutiva con gli azzurri a segno (primato che sarebbe in condivisione con la Juventus e il Milan).

Tra i convocati rispunta Alex Meret, che ha svolto lavoro personalizzato in campo nella giornata di ieri. Ancora fuori dall'elenco Stanislav Lobotka (terapie e personalizzato in palestra per lo slovacco), Diego Demme, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam nonostante la partecipazione all'intera seduta con il gruppo da parte del belga e dell'algerino. Il Napoli appare pronto con il 4-2-3-1 con David Ospina tra i pali, il rientro di Mario Rui sulla fascia sinistra e Eljif Elmas dietro la punta centrale, Victor Osimhen.

Udinese-Napoli, i convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.