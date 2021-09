Pallanuoto, Coppa Italia: Posillipo subito fuori Nel week end doppia sconfitta per gli uomini di Brancaccio contro Pro Recco e Anzio.

Niente qualificazione per il Posillipo nel girone B della Coppa Italia. Allo Stadio del Nuoto di Anzio la compagine partenopea, guidata da Roberto Brancaccio, è uscita sconfitta dai confronti contro la Pro Recco (12-5) e i padroni di casa dell’Anzio Waterpolis (7-6). Il Posillipo è ancora una squadra in costruzione e si è visto nel corso di queste prime due sfide. Il roster non è ancora al completo e il lavoro da fare sarà ancora tanto. Il campionato inizierà il 2 ottobre e il primo match sarà subito il derby con la Rari Nantes Salerno, occasione da sfruttare per partire bene e dare entusiasmo a tutto l’ambiente. Dopo il girone di Coppa Italia coach Roberto Brancaccio ha parlato di questo complicato inizio di stagione.

“Sapevamo di essere una formazione work in progress: abbiamo cambiato sei giocatori rispetto alla passata stagione. Qualcuno era arrivato già da un po’, con la possibilità di allenarsi con la squadra; qualcun altro invece, arriverà nei prossimi giorni. Dispiace ovviamente, per la mancata qualificazione ma sono state due partite importanti per capire lo stato di forma in cui siamo in vista della prima di campionato del 2 ottobre contro il Salerno”.

Questi i tabellini delle due gare:

C.N. Posilllipo – Pro Recco 5-12 CN Posillipo: Pizzo, Iodice, M. Lanfranco, Aiello, Picca, Briganti, Tkac, J. Lanfranco, Di Martire 2, Scalzone 1, Napolitano, Saccoia 2, Spinelli. All. Brancaccio

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Figlioli, Younger 3, Bertoli, N. Presciutti, Cannella 1, Loncar 2, Velotto, Marini 1, Hallock, Negri. All. Sukno

Arbitri: Paoletti e Nicolosi.

Note: parziali 1-4, 1-2, 1-3, 2-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

Anzio Waterpolis – CN Posillipo 7-6

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini 1, Di Rocco 2, Giorgetti 1, Grossi, Fratarcangeli 1, Mironov, Lapenna 1, Agostini 1, Casasola, Presciutti, Vassallo. All. Tofani

CN Posillipo: Pizzo, Iodice, M. Lanfranco 1, Aiello, Picca, Briganti, Tikac, J. Lanfranco 2, Di Martire 3 (1 rigore), Scalzone, Calì, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Severo di Roma e Nicolosi di Catania

Note: parziali 3-2, 1-0, 2-2, 1-2. Usciti per limite di falli Mironov (A), Agostini, M. Lanfranco (P) e Scalzone (P) nel quarto tempo