Juve Stabia, Berardocco: "Siamo da zona playoff" Il centrocampista gialloblé: "Il girone è equilibrato. Il Menti deve diventare un fortino"

Luca Berardocco è intervenuto via skype nella trasmissione "0825-Focus Serie C" sul canale 696 TV OttoChannel. Il centrocampista della Juve Stabia ha commentato il pari casalingo con il Campobasso: "Non è stata una partita bellissima. È importante non perdere in avvio di stagione. - ha spiegato Berardocco - Muovere la classifica fa sempre piacere. Ciò non toglie che comunque volevamo vincere in casa davanti al nostro pubblico. Il Menti deve diventare un fortino. Dobbiamo affrontare le partite in casa mettendoci qualcosa in più per cercare di vincere assolutamente”.

L'obiettivo stagionale: “La graduatoria non la so. - ha aggiunto il centrocampista gialloblé - In questo momento tante squadre che hanno giocatori nuovi devono amalgamarsi. Anche noi abbiamo una squadra rinnovata. Penso che siamo sicuramente una squadra forte, senza dubbio da zona playoff”.

Anno importante: “A Pescara ho giocato con Verratti. Parliamo di tanti anni fa, ricordo sicuramente con piacere quei momenti. Parliamo di un campione, di un bravissimo ragazzo. Novellino? Mi trovo bene. Sono molto contento di essere rimasto a Castellammare. Penso che una squadra abbia bisogno di più leader. Sicuramente chi è qui da più anni come me e anche alcuni elementi nuovi dobbiamo prenderci questa responsabilità di cercare di trascinare il gruppo verso obiettivi importanti”.

Verso Foggia - Juve Stabia: “Ci aspetta una partita difficile. Il campionato è molto equilibrato. Ogni gara sarà complicata. Con i dettagli si decideranno le sfide. In questa fase abbiamo dimostrato molta solidità difensiva. Ma dobbiamo concretizzare”.