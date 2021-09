Vibonese - Turris, la probabile formazione dei corallini Due indisponibili. Perina squalificato, spazio a un giovane portiere della Primavera

Sono 25 i calciatori convocati dal tecnico della Turris, Bruno Caneo, al termine della seduta di rifinitura svolta dal gruppo allo stadio “Liguori”, per la trasferta di campionato sul campo della Vibonese, in programma domani, domenica 26 settembre 2021, con calcio d'inizio alle 14,30, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Alla luce del turno di squalifica comminato al portiere Perina, espulso nel finale della gara casalinga con il Picerno, è stato aggregato al gruppo della prima squadra, dalla Primavera, il giovane estremo difensore Andrea Pirone (classe 2004). Ancora indisponibili, invece, Lame e Nunziante.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Pirone.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Finardi, Bordo, Zanoni, Sartore, Longo, Pavone, Giofré, Iglio, D'Oriano. All.: Caneo.