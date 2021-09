Capienze palasport, la Federbasket punta alla riapertura totale L'idea del presidente FIP Petrucci è stata rinnovata nel consiglio federale

Nell'ultimo consiglio federale la FIP ha sottolineato l'obiettivo della riapertura totale degli impianti "rispettando, come già avviene ora, tutte le norme di sicurezza". Ecco quanto presentato dalla Federbasket tramite nota ufficiale con l'impegno quotidiano nella discussione politica sulla capienza dei palasport, attualmente ferma al 35 per cento con prospettive di allargamento al 50. "Non siamo contenti dell’attuale situazione e continueremo insieme alle Leghe a batterci in ogni sede per riavere tutti i nostri tifosi negli impianti. - ha affermato il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci - Senza questo provvedimento, da adottare al più presto, corriamo il serissimo rischio di ritrovarci con società sempre più in difficoltà".

Nel frattempo, spunta la prospettiva della riforma dei campionati. "Entro i prossimi mesi la commissione istituita formulerà le proprie proposte al consiglio federale affinché si possa deliberare a riguardo entro la corrente stagione sportiva": ecco l'ulteriore annuncio della FIP che punta su Meo Sacchetti commissario tecnico della Nazionale maschile fino alla conclusione dell'EuroBasket 2022.