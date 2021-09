La Turris si conferma formato trasferta, poker alla Vibonese Calabresi travolti col finale di 4-1 al "Razza". Partenza sprint dei corallini, avanti 3-0 al 20'

È una Turris formato trasferta, dondolando su un'altalena di emozioni alterne: se dopo la sconfitta casalinga col Monopoli era arrivata la vittoria in trasferta a Foggia, dopo la battuta d'arresto con il Picerno è arrivato il successo sul campo della Vibonese. Nella gara valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, corallini avanti dagli undici metri. Calcio di rigore per tocco di mano di Vergara su cross di Varutti, dal dischetto si presenta Giannone che fa centro con tanto di brivido. Marson deve raccogliere la palla in fondo al sacco di li a poco per altre due volte: prima per un autogol di Vergara, che continua la sua giornata negativa insaccando nella sua porta nel tentativo di allontanare la palla su un cross rasoterra di Varutti, poi quando sugli sviluppi di un corner Franco rimette in area di rigore e Leonetti trova la via della rete di prima intenzione. Dal tris al poker, il passo rischia di essere decisamente breve, ma Varutti è in fuorigioco e il gol di Santaniello non vale. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con conclusione al volo in area di Mauceri, lesto a capitalizzare l'assist di Senesi, ma la giornata di grazia di Varutti continua: passaggio illuminante per Loreto che non sbaglia a tu per tu con Marson. Seconda vittoria consecutiva in trasferta, ora c'è da sfatare il tabù “Liguori”, ma prima c'è un'altra partita lontano dalle mura amiche, a Catania. E chissà che non sia meglio così per gli uomini di Caneo, corsari della Serie C. Mercoledì (ore 14,30) trasferta a Catania.

Il tabellino.

Vibonese – Turris 1-4

Marcatori: pt 14' Giannone (rig.), 17' Vergara (aut.), 20' Leonetti; st 18' Mauceri, 47' Loreto.

Vibonese (4-3-3): Marson; Ciotti (1' st Mahrous), Cigagna, Vergara, Mauceri (33' st Fomov); Basso, Gelonese, Bellini (1' st Senesi); Spina (22' st La Ragione), Sorrentino, Golfo (33' st Cattaneo). A disp: Mengoni, Grillo, Ngom, Persano. All.: D'Agostino.

Turris (3-4-3): Abagnale; Esempio, Lorenzini (1' st Di Nunzio), Manzi; Ghislandi, Tascone, Franco (1' st Bordo), Varutti; Giannone (42' st Palmucci), Santaniello (22' st Loreto), Leonetti (40' st Longo). All: Caneo. A disp: Colantuono, Giofré, Sartore, Zanoni, D'Oriano, Pavone, Finardi. All.: Caneo.

Arbitro: Centi della sezione di Terni. Assistenti: Centrone della sezione di Molfetta e Cleopazzo della sezione di Lecce. Quarto Ufficiale: Allegretta della sezione di Molfetta.

Note: ammoniti Lorenzini, Varutti, Cigagna, Gelonese, Di Nunzio, Loreto. Recupero: pt 2', st 4'.