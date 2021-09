Evacuo nel bene e nel male: le vespe espugnano il "Francioni" L'attaccante sbaglia un rigore ma poi regala i tre punti ai gialloblu

La Juve Stabia prosegue nella striscia di risultati positivi ed espugna Latina grazie a un gol di Felice Evacuo al tramonto del primo tempo. In precedenza, al quarto d'ora, l'attaccante ex Trapani aveva fallito anche un calcio di rigore. Con questi tre punti le vespe di Novellino salgono, momentaneamente, al sesto posto in classifica e restano imbattuti.

Il tabellino:

Latina (4-4-2): Cardinali; Ercolano, De Santis, Giorgini, Nicolao; Tessiore, Amadio, Spinozzi, Rossi; Mascia, Jefferson. A disp.: Alonzi, Ricci, Sane, Atiagli, Rossi, Jefferson, Mascia, Barberini, Marcucci, Teraschi, Giorgini. Allenatore: Daniele Di Donato.

Juve Stabia (4-3-1-2): Lazzari; Rizzo, Tonucci, Cinaglia, Caldore, Berardocco, Altobelli; Scaccabarozzi, Schiavi, Panico; Evacuo. A disp.: Sarri, Maresca, Esposito, Troest, Guarracino, Stoppa, Squizzato, Della Pietra, Bentivegna, Lipari. Allenatore: Walter Novellino.

Arbitro: Marco Monaldi della sezione di Macerata

Ammoniti: Spinozzi (L), Panico (JS), Cinaglia (JS), Esposito (L), Giorgini (L), Marcucci (L)

Marcatori: Evacuo (JS) 42'p.t.

Note: rigore fallito da Evacuo (JS) al 14'p.t.