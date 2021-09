La Turris è letale in trasferta, battuto anche il Catania: 3-4 Poker dei corallino, che firmano la terza vittoria consecutiva lontano dalle mura amiche

Terza vittoria consecutiva in trasferta e seconda di fila per la Turris, che sale a 10 punti in classifica sbancando il “Massimino” di Catania con un pirotecnico 3-4. Al 7' etnei in vantaggio. Moro intercetta una conclusione di Provenzano, si gira e scarica alle spalle di Perina, al rientro da un turno di squalifica. La reazione dei corallini è immediata. Un giro di lancette e Giannone si fionda su un passaggio arretrato di Ropolo battendo Sala. Al 36' Catania in inferiorità numerica. Russini rimedia il secondo giallo per un fallo su Esempio. La Turris ne approfitta e al 46' si porta avanti con un'azione corale: Giannone premia l'inserimento di Varutti, che a sua volta vede e serve Leonetti, a bersaglio. Si va al riposo sul risultato di 1-2. Concitato il rientro negli spogliatoi. Espulso per proteste il tecnico dei siciliani Francesco Baldini. Nella ripresa tris degli ospiti, al 53': numero di Leonetti, che fa filtrare per Santaniello, tocco sotto e festa grande. Al 55' rigore per il Catania per mano di Esempio su tiro di Maldonado. Moro si incarica della trasfromazione e riporta sotto i rossoazzurri. Ma la Turris è letale in contropiede e al 65' Loreto firma l'assist per Esempio, bravo a seguire l'azione. Finita qui? Non ancora. All'82' Biondi risolve una mischia in area sugli sviluppi di un corner, 3-4 e fiato sospeso nelle battute finali in cui serve un miracolo di Perina su Calpai per brindare al nuovo blitz esterno.

Catania – Turris 3-4, il tabellino.

Marcatori: 7' Moro, 8' Giannone, 46' Leonetti; st 8' Santaniello, 11' Moro (rig.), 20' Esempio, 37' Biondi.

Catania (3-4-3): Sala; Ercolani, Monteaugudo, Ropolo (38' st Biondi); Calapai, Maldonado, Provenzano (1' st Greco), Zanchi (21' st Pinto); Russotto (1' st Sipos), Moro (30' st Rosaia), Russini. A disp.: Stancampiano, Coriolano, Pino, Claiton, Izco, Cataldi, Frisenna, Greco. All.: Baldini.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone (17' st Franco), Varutti (17' st Loreto); Giannone (24' st Di Nunzio), Santaniello (30' st Longo), Leonetti (17' st Sartore). A disp.: Abagnale, Palmucci, Iglio, Finardi, Giofrè, Zanoni, Pavone. All.: Caneo.

Arbitro: Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Feraboli della sezione di Brescia e Pressato della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Vingo della sezione di Pisa.

Note: Espulsi Russini al 36' pt per somma di ammonizioni e Baldini al 45' pt per proteste. Ammoniti: Russini, Greco, Calapai, Pinto, Maldonado, Di Nunzio, Biondi. Recupero: pt 2', st 5'.