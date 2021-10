Turris - Latina, la probabile formazione dei corallini Solo due indisponibili, Caneo vuole il primo successo stagionale al "Liguori"

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta dal gruppo questa mattina allo stadio “Liguori”, sono 25 i calciatori convocati dal tecnico Caneo per Turris - Latina, valida per la settima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 3 ottobre 2021, alle 17,30. Ancora indisponibili Lame e Nunziante. I corallini vanno a caccia del primo successo stagionale dopo aver vinto due partite di fila lontano dalle mura amiche.

L'elenco dei 25 calciatori convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Giofré, Finardi, Bordo, Iglio, Palmucci, Sartore, Zanoni, Longo, Pavone. All.: Caneo.