Bari - Turris, la probabile formazione dei corallini Quattro indisponibili. In panchina non ci sarà Caneo, squalificato, ma il suo vice Salvatore

Al termine della seduta di rifinitura svolta dal gruppo allo stadio “Liguori”, agli ordini del tecnico Caneo (squalificato, sarà sostituito dal suo vice Salvatore), sono 23 i calciatori convocati per Bari - Turris, gara valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 10 ottobre, alle 17,30, allo stadio “San Nicola”. Non figurano nella lista Lame, Nunziante, Ghislandi e D’Oriano.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Loreto, Lorenzini, Manzi; Esempio, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Giofré, Finardi, Bordo, Iglio, Palmucci, Sartore, Longo, Pavone. All.: Salvatore (squalificato Caneo).