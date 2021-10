La Turris spaventa il Bari, ma la capolista cala il poker: 4-2 Giannone e Leonetti mandano i corallini al riposo avanti di un gol, nella ripresa rimonta pugliese

La Turris fa tremare il Bari, ma alla fine esce sconfitta dal “San Nicola”. Corallini due volte avanti con un grandissimo gol di Giannone e la rete di Leonetti, intervallati dal momentaneo pari di Cheddira. Si va al riposo sul risultato di 1-2. Nella ripresa D'Errico e Scavone ribaltano il risultato, Di Nunzio viene espulso per fallo da ultimo uomo e Terranova chiude i conti. Arriva all'ottava giornata del girone C di Serie C la prima sconfitta esterna stagionale degli uomini di Caneo.

Il tabellino.

Bari - Turris 4-2

Marcatori: pt 8' Giannone, 20' Cheddira, 36' Leonetti; st 1' D'Errico, 11' Scavone, 37' Terranova.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino (43' st Belli), Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone (30' st Mallamo), Maita, D'Errico; Botta (38' st Gigliotti); Simeri (1' st Marras), Cheddira (43' st Paponi). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Antenucci, Citro, Lollo, Ricci. All.: Mignani.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Loreto, Franco (30' st Sartore), Tascone, Varutti; Giannone (21' st Lorenzini), Santaniello (9' st Bordo), Leonetti (30' st Longo). A disp.: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Palmucci, Iglio, Pavone, Finardi. All.: Salvatore (Caneo squalificato).

Arbitro: Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Voytyuk di Ancona e Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto Ufficiale: Longo della sezione di Paola.

Note: Espulso al 18' st Di Nunzio per fallo da ultimo uomo. Ammonito Gigliotti. Spettatori: 5900 circa, di cui 150 ospiti. Incasso non comunicato.