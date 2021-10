Ginnastica: Maresca è sbarcato in Giappone, lunedì inizia il Mondiale Il campano gareggerà nella specialità degli anelli con l'altro azzurro Lodadio.

La più grande avventura della carriera di Salvatore Maresca è ufficialmente iniziata. Nella giornata di martedì la Nazionale italiana di Ginnastica è partita per il Giappone dove è da poco atterrata.

Dopo il bronzo negli anelli agli Europei in Svizzera nella città di Basilea, il campano è pronto per dare il massimo. Il mancato viaggio alle Olimpiadi di Tokyo è diventato uno stimolo, ma sapeva da tempo che per lui le porte dell'aereo che portava in Giappone erano purtroppo già chiuse. Si sono spalancate però quelle del Mondiale e questa è una grande soddisfazione. Occasione da non sprecare dove Maresca, nella specialità degli anelli, dovrà confrontarsi anche col compagno di squadra Lodadio, sul podio nel 2019, andando alla ricerca di una prestazione importante, magari superiore a quella che gli ha regalato in Svizzera il punteggio di 14.900 e una splendida medaglia di bronzo.

La competizione iridata inizierà lunedì 18 ottobre e andranno avanti fino a domenica 24. Gli anelli sono una specialità difficile e affascinante. Primeggiare non è mai stato facile. La tradizione italiana è importante, perché dopo Chechi e Morandi, ora ci sono Lodadio e Maresca che possono dire la propria a voce alta in un contesto importante. Per il ragazzo di Castellammare di Stabia sarà una vetrina dove mostrare tutto il suo talento.