Virtus Pozzuoli, trasferta a Reggio Calabria: obiettivo tris Thiam, Gallo e Caresta sono i protagonisti dell'ottimo avvio dei puteolani

Caccia al terzo successo consecutivo per la Virtus Pozzuoli, che domani (palla a due alle 18) sarà ospite della Viola Reggio Calabria al PalaCalafiore. Due vittorie su due per i puteolani, un successo e un ko per la Viola, reduce dalla sconfitta contro Torrenova nella seconda giornata di campionato. Sfida all'ex, Amar Balic, per Pozzuoli: il playmaker si è trasferito a Reggio Calabria dopo le due stagioni vissute con la Virtus. Balic ha iniziato la stagione con un media (13.5 punti a gara) che conferma l'alto standard per la categoria. Nel roster di coach Valerio Spinelli spiccano Iba Koite Thiam, primo per la media rimbalzi offensivi (4 a partita), Antonio Gallo e Mario Caresta, primo e secondo per media assist (10 e 5 a gara). Gallo risulta prezioso anche per stoppate e palle recuperate.