Turris - Palermo, la probabile formazione dei corallini Due indisponibili e uno squalificato per Caneo, che punta forte sul rodato 3-4-3

Al termine della seduta di rifinitura effettuata questa mattina, il tecnico Bruno Caneo ha diramato l'elenco dei convocati in vista di Turris – Palermo, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 17 ottobre, alle 14,30, allo stadio “Liguori”. Sono 24 i calciatori convocati dall'allenatore dei corallino. Nella lista non figura, oltre agli indisponibili Lame e Nunziante, Di Nunzio, squalificato per una giornata.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Loreto, Zanoni, Giofré, Finardi, Bordo, Iglio, Palmucci, Sartore, Longo, Pavone, D'Oriano. All.: Caneo.