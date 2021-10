Lestini sulla sirena, Sant'Antimo ko a Cassino (62-60) Serie B (girone D): alla Partenope non bastano i 19 punti di Sperduto e gli 11 di Maggio

La Partenope Sant'Antimo esce sconfitta dal parquet della BPC Virtus Cassino. Federico Lestini va a segno da 3 sulla sirena e regala il sorpasso decisivo per il 62-60 con cui i ciociari stendono la PSA. Parziali di 18-15, 15-20, 18-11 e 11-14, d'equilibrio in una sfida chiusa dalla giocata di Lestini, da 2 punti fino alla rimessa e al tiro che ha determinato la vittoria di Cassino sugli uomini di coach Agostino Origlio. Alla Partenope non bastano i 19 punti di Alessandro Sperduto e gli 11 di Roberto Maggio con la PSA priva di Ignacio Ochoa, in panchina per tutta la gara.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant’Antimo 62-60

Parziali: 18-15, 15-20, 18-11, 11-14

Cassino: Ly-Lee 16 (4/10, 1/1), Campori 14 (2/6, 0/3), Teghini 10 (2/5, 2/4), Provenzani 6 (2/6, 0/1), Ani 5 (1/3, 1/2), Lestini 5 (1/1, 1/1), Moffa 4 (1/2, 0/3), Birra 2 (1/1, 0/0), Idrissou, Gambelli, Razic.

Sant’Antimo: Sperduto 19 (1/1, 5/13), Maggio 11 (4/6, 1/4), Cena 9 (3/10, 1/1), Battaglia 8 (3/4, 0/5), Hajrovic 7 (3/5, 0/0), Coviello 4 (0/3, 1/3), Cantone 2 (1/2, 0/4), Ochoa, Puca, Ratkovic. All. Origlio.