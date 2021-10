La Turris annichilisce il Palermo: 3-0 con due rigori sbagliati e un palo Santaniello, Leonetti e Pavone lanciano i corallini al terzo posto solitario in classifica

Strepitosa Turris. Santaniello, Leonetti e Pavone travolgono il Palermo con il finale di 3-0 in un match ricco di emozioni in cui i corallino hanno fallito ben due calci di rigore con Giannone e Franco. Nel finale gli uomini di Caneo, terzi in solitaria nella classifica del girone C di Serie C dopo 9 giornate, hanno colpito anche un palo con Pavone.

Il tabellino.

Turris – Palermo 3-0

Marcatori: pt 36' Santaniello, 45' Leonetti; st 46' Pavone.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone (40' st Finardi), Franco, Varutti (37' st Loreto); Giannone (37' st Pavone), Santaniello (37' st Longo), Leonetti (20' st Bordo). A disp.: Abagnale, Giofré, Sartore, Zanoni, Palmucci, Iglio, D’Oriano. All.: Caneo.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini (13' st Luperini), Perrotta; Doda, De Rose (28' st Corona), Odjer (1' st Dall'Oglio), Giron; Fella (9' st Soleri), Floriano (9' st Silipo); Brunori. A disp: Massolo, Marong, Mannina. All.: Filippi.

Arbitro: Giaccaglia della sezione di Jesi. Assistenti: Belsanti della sezione di Bari e Politi della sezione di Lecce. Quarto Ufficiale: Ursini della sezione di Pescara.

Note: Al 30' pt Pelagotti para un rigore a Giannone, al 27' st Franco sbaglia un rigore (alto). Ammoniti: Odjer, Lancini, Esempio, Tascone, Fella, Dall'Oglio e Pavone. Spettatori: 1400 circa, di cui una circa 30 ospiti.