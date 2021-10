Ginnastica, Mondiali: Maresca in finale agli anelli Il ragazzo di Castellammare è tra i migliori otto al mondo.

Ai Mondiali di ginnastica a Kitakyushu in Giappone sono andate in scena le qualificazioni maschili dove l’Italia è tornata grande conquistando ben quattro finali di specialità. Tra i finalisti c’è anche il campano Salvatore Maresca, atleta della Ginnastica Salerno che dopo il bronzo agli Europei di Basilea in primavera è riuscito a centrare un grande traguardo alla sua prima partecipazione iridata.

Il ragazzo di Castellammare di Stabia si è classificato al settimo posto negli anelli col punteggio 14.666 a pari merito con il britannico Courtney Tulloch. Maresca non è riuscito a ripetere l’esercizio che in Svizzera gli aveva regalato la medaglia di bronzo ma la sua è stata comunque una gran bella prestazione che in finale potrà sicuramente migliorare.

Agli anelli a dominare la scena è stato il cinese Lan Xingyu con 15.276, davanti al connazionale Zhang Boheng, all’austriaco Hoeck e al russo Klimentev, e al turco Colak terzi a parimerito, sesto il canadese Emard. Out l'altro azzurro Marco Lodadio ancora lontano dalla migliore condizione.