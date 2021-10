La Turris non concede il bis, il Campobasso passa al "Liguori": 2-3 Dopo il successo sul Palermo, battuta d'arresto casalinga per i corallini

La Turris non concede il bis e dopo aver battuto 3-0 il Palermo cade con il finale di 2-3 al “Liguori” contro il Campobasso. Nel primo tempo botta e risposta Giannone – Di Francesco. Nella ripresa Liguori, Vitali, Franco fissano il risultato della gara valida per la decima giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Turris – Campobasso 2-3

Marcatori: pt 6’ Giannone, 15’ Di Francesco; st 6’ Liguori, 9’ Vitali, 29’ Franco.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (12’ st Lorenzini), Esempio; Ghislandi (30’ st Sartore), Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Longo (12’ st Pavone), Leonetti. A disp.: Abagnale, Zanoni, Loreto, Palmucci, Finardi, Iglio, Bordo, D’Oriano. All.: Caneo.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Magri, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Bontà (20’ st Sbardella), Tenkorang; Liguori (20’ st Emmausso), Rossetti (35’ st Parigi), Di Francesco (19’ st Vitali; 35’ st Giunta). A disp.: Zamarion, Coco, Martino, Nacci, Fabriani, Persia, De Biase. All.: Cudini.

Arbitro: Sfira della sezione di Pordenone. Assistenti: D’Ascanio della sezione di Roma 2 e Iacovacci della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Zoppi della sezione di Firenze.

Note: spettatori 1.383 inclusa quota abbonati. Ammoniti: Bontà, Perina, Pavone, Emmausso. Recupero: pt 1’, st 6’.