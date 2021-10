Basket: Sant'Antimo - Molfetta, cambia l'orario del match Serie B, si affronteranno due squadre reduci dalle sconfitte rimediate nel terzo turno del girone D

Conferma alla domenica, ma cambia l'orario del match tra la Geko PSA Sant'Antimo e la Pavimaro Molfetta, valida per la quarta giornata del girone D di Serie B. "Precedentemente programmata per domenica 24 ottobre alle ore 18, è stata posticipata alle ore 20.30 dello stesso giorno", ecco la comunicazione ufficiale da parte della Partenope sul sito ufficiale. Caccia al pronto riscatto nella serata di domenica per il gruppo allenato da coach Agostino Origlio, reduce dalla sconfitta rimediata a Cassino contro la BPC Virtus, determinata dalla tripla di Federico Lestini sulla sirena. Anche Molfetta ritroverà il parquet dopo una sconfitta, che ha chiuso la striscia positiva di due vittorie. La Pavimaro ha perso tra le mura amiche del PalaPoli contro Torrenova con il risultato finale di 70-73.

Il tabellino di Molfetta nell'ultimo match: Infante 24, Bini 12, Villa 11, Tassone 9, Scali 6, Epifani 6, Kekovic 2, Mentonelli, Kodra, Mezzina ne, Sasso ne, Caniglia ne. All. Gesmundo.