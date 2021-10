Ginnastica, Mondiali: Maresca conquista uno splendido bronzo agli anelli A Kitakyushu in Giappone grande prestazione del campione di Castellammare di Stabia.

L’Italia non smette di stupire ai Mondiali di ginnastica a Kitakyushu in Giappone. In mattinata sono arrivate tre medaglie, una d’oro conquistata al corpo libero da Nicola Bartolino, e poi è arrivata la doppietta negli anelli. Gara assurda quella nella specialità in cui era impegnato il ragazzo di Castellammare di Stabia Salvatore Maresca.

Le notizie positive per i colori azzurri sono arrivate già in mattinata. Marco Lodadio è rientrato nella finale grazie alla rinuncia del cinese Zhang Boheng. Un colpo di fortuna che ha regalato all’alfiere azzurro una splendida medaglia d’argento anche se la vera impresa di giornata porta la firma di Salvatore Maresca.

Il campano con uno strepitoso esercizio valutato 14.833 è riuscito a conquistare una splendida medaglia di bronzo all’esordio assoluto ai Mondiali. Un risultato storico per la ginnastica campana che può festeggiare il suo campione capace di salire sul podio sia agli Europei che ai Mondiali nel giro di sei mesi. Cresce il rimpianto per la mancata partecipazione Olimpica, ma Parigi 2024 è sempre più vicina.