Tennis, al Challenger di Losinj Brancaccio si ferma ai quarti di finale Sulla terra dell'isola croata ancora una buona settimana per il giocatore di Torre del Greco.

E’ finita ai quarti di finale la corsa di Raul Brancaccio nel Challenger sulla terra rossa dell’isola di Losinj in Croazia. Il ragazzo di Torre del Greco è stato battuto nel derby italiano da Alessandro Giannessi dopo una battaglia durata due ore.

Primo set vinto dal più esperto giocatore azzurro per 6-3, ma nella seconda partita il campano ha alzato il proprio livello fino ad imporsi al tie-break per 8-6. Uno sforzo però che gli è costato carissimo perché nel terzo Giannessi ha fatto subito il break volando via nel punteggio e chiudendo il set per 6-1 conquistando l’accesso alla semifinale in un torneo che parla tanto italiano anche grazie a Marco Cecchinato.

Per Brancaccio anche questa settimana è stata molto positiva che gli permetterà già lunedì di essere intorno alla trecentesima posizione nella classifica ATP.