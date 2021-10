Verso Salerno-Pozzuoli, Potì: "Concentrazione massima per 40 minuti" Il cestista dei puteolani: "Non dovremo concedere possessi aggiuntivi a rimbalzo"

"Affronteremo una squadra completa e solida, che abbiamo già incontrato in Supercoppa, forte fisicamente e che ha diversi terminali offensivi". Così l'ala della Virtus Bava Pozzuoli, Alessandro Potì, ha presentato la prossima avversaria, la Virtus Arechi Salerno. Domani (ore 18) la gara si giocherà a porte chiuse (fase di restyling del palasport di Capriglia di Pellezzano). "Dovremo stare molto attenti, ad esempio, su Rinaldi che è un gran tiratore come pure a Bonaccorso e Mennella. - ha spiegato il cestista dei puteolani - Hanno diversi punti anche dalla panchina. Per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia, restare concentrati per quaranta minuti e tornare in difesa perché tendono a correre molto bene in campo. Ma allo stesso tempo non dovremo concedere possessi aggiuntivi a rimbalzo".

Pozzuoli si presenta da capolista imbattuta a Salerno - "Siamo un gruppo molto unito e coeso. - ha aggiunto Potì ai canali ufficiali della Virtus Bava Pozzioli - Lavoriamo bene nel corso della settimana e cerchiamo di riportare in campo quelle che sono le indicazioni del coach mettendoci la massima energia e concentrazione azione dopo azione. Il segreto è quello di continuare su questa rotta e di alzare lo sguardo al punteggio del tabellone solo a fine partita senza risparmiare nemmeno una goccia di sudore. Cerchiamo, poi, di supportarci e aiutarci tra di noi".