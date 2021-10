Fidelis Andria - Turris, la probabile formazione dei corallini Si ferma un titolare, ma Caneo recupera Santaniello: sono 4 gli indisponibili

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Fidelis Andria - Turris, gara valida per l’undicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 24 ottobre, alle 14,30, allo stadio “Degli Ulivi”. Regolarmente in gruppo Santaniello, si ferma, invece, Franco (distrazione di primo grado al retto femorale della coscia destra), non convocato al pari dei lungodegenti Lame, Nunziante e D’Oriano.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Zanoni, Giofré, Finardi, Iglio, Palmucci, Sartore, Longo, Pavone.