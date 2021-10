Verso Sant'Antimo-Molfetta, riecco Ochoa per la PSA Non è al cento per cento, ma il cestista tornerà nelle rotazioni di coach Origlio

Coach Agostino Origlio potrà inserire Nacho Ochoa nelle rotazioni del roster della PSA per la sfida contro la Pavimaro Molfetta. Il cestista della Partenope Sant'Antimo aveva saltato le ultime due gare, non sarà al cento per cento, ma garantirà il suo contributo alla squadra. "Riprendersi dopo una sconfitta come quella di Cassino non è mai semplice. - ha spiegato il playmaker della PSA, Roberto Maggio, in riferimento al ko di Cassino - Abbiamo rivisto la partita e al netto di quella tripla subìta sulla sirena abbiamo registrato i troppi errori commessi. Siamo una squadra nuova ma anche molto esperta, dobbiamo assolutamente trovare una continuità di gioco e rendimento perché sia sabato scorso che la domenica prima con Taranto abbiamo avuto troppi alti e bassi. In settimana abbiamo lavorato sodo, sappiamo che Molfetta è un’avversaria tosta, con un quintetto importante e lunghi forti ed esperti, ma noi dobbiamo assolutamente vincere e far rispettare il fattore campo. È solo la quarta giornata, ma per noi questa sarà una partita pesante sia per la classifica, che va delineandosi, che per il morale".