Luvo Barattoli Arzano rimontata e battuta al tie-break da Meledugno Le campane hanno sfiorato il colpaccio in terra pugliese grazie ad una gran bella prestazione.

Punto d'oro per la Luvo Barattoli Arzano in casa del Melendugno. La squadra di coach Piscopo finisce la benzina sul più bello e cede al tie-break dopo aver accumulato un meritatissimo doppio vantaggio. Resta la soddisfazione di aver fatto tremare una delle squadre più forti del campionato. Matura anche la convinzione di potersela giocare contro ogni tipo di avversario con grinta, determinazione cercando di giocare anche una bella pallavolo.

“Devo fare i complimenti a tutte le ragazze, hanno fatto bene a crederci fin dal primo punto ed hanno giocato una buona gara”. Parole chiare quelle di coach Piscopo che guarda l’aspetto positivo della sfida in ottica di una crescita importante del suo gruppo. “Per come si sono messe le cose in campo abbiamo anche sperato di riuscire a fare bottino pieno –sottolinea-. Avevamo di fronte una squadra costruita per vincere, con giocatrici di grande esperienza ed hanno fatto tutte la loro parte”. Dunque bicchiere mezzo pieno e testa alla prossima sfida al Pala Rea contro il temibile Cerignola.



MELENDUGNO 3

LUVO BARATTOLI ARZANO 2

(17-25; 24-26; 25-21; 25-20; 15-10)

Volley Melendugno: Kostadinova 13, Mileno 3, Greco 6, Albanese 2, Albano 13, Luraghi (L), Morone 26, Antignano 9, Alikaj 4, Tamborino (L). Non entrte: Pettinari e Basciano. All. Taurisano

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 22, Piscopo (L), Passante 7, Aquino12, Suero 12, Palmese 10, Michelini 8, Mautone, Laezza 2, Lavagna. Non entrate: Andretti e Putignano. All. Piscopo A.

Arbitri: Marcello Rutigliano e Denise Bianchi

Note. Durata set: 22'; 28'; 28'; 28', 15'. Battute sbagliate Arzano: 15; Battute punto Arzano: 8, Muri: 7. Battute sbagliate Melendugno: 14, Battute punto Melendugno: 10. Aces Melendugno: 8.