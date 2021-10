Basket: PSA Women ko con il Basilia, i risultati della Serie B Femminile Fedele: "Non ci resta che lavorare e compattarci verso la sfida con Battipaglia"

La PSA Women è uscita sconfitta dal parquet del Basilia Potenza. Finale di 75-71 e secondo ko di fila per la Partenope. "Una sconfitta che fa male e che deve servirci da sprone per le prossime partite. - ha affermato Fabiana Fedele, da 21 punti con 7/12 al tiro nel match - Sono sicura che le mie compagne, come me, non vedono l’ora di tornare in campo per riscattare questa brutta prestazione. Ora non ci resta che lavorare e compattarci in vista della prossima partita con Battipaglia".

Foto: pagina ufficiale Facebook Partenope Sant' Antimo PSA

Il tabellino.

Serie B Femminile

Terza Giornata

Basilia Potenza - PSA Women 75-71

Parziali progressivi: 19-12, 27-31, 51-48

PSA Women: Visone 1, Cillo, Mozzi, Gentile 3, Frattoni Gio. 8, Barra 11, Russo ne, Castronuovo 2, Zonda 3, Fedele 21, Atanasovska 22, Frattoni Gia. All. Serrao

Arbitri: Loscalzo e Imbrenda

Risultati Terza Giornata

Pol. Battipagliese - Catanzaro Centro Basket 55-41

Virtus Ariano Irpino - Azzurra Cercola 71-41

Basilia Potenza - PSA Women 75-71

Free Basket Scafati - Virtus Benevento 63-50

Salerno Basket - Basket Femminile Stabia 72-37

Classifica

Salerno 6; Scafati, Benevento, Battipagliese, Ariano Irpino e Potenza 4; PSA e Stabia 2; Cercola e Catanzaro 0.

Prossimo turno

Catanzaro - Scafati

Stabia - Potenza

PSA - Battipagliese

Cercola - Salerno

Benevento - Ariano Irpino