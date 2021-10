Verso Pozzuoli-Sant'Antimo, Coviello: "Occorre alta intensità" L'ala ha presentato il derby in programma domani (ore 19) con il PalaErrico a porte chiuse

Domani, con palla a due alle 19, in un PalaErrico a porte chiuse, sarà derby tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Geko PSA Sant'Antimo. "Nacho (Ochoa, ndr) per noi è un giocatore importante. - ha affermato l'ala della Partenope, Riccardo Coviello, nel sottolineare la qualità del lungo, ritrovato nello scorso weekend dalla PSA - Ha talento, fisicità ed esperienza e ovviamente in queste due gare ci è mancato tanto, costringendo tutti ad adattarsi. Io ad esempio ho giocato principalmente da 4. Il suo ritorno è prezioso, ma è tutto il gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno lavorando tanto e bene in palestra".

L'ultima vittoria - "Con Molfetta abbiamo giocato la partita che volevamo, e che avevamo preparato, ora però dobbiamo sbloccarci in trasferta dopo aver sfiorato la vittoria a Cassino ed essercela giocata a Monopoli".

Il derby con Pozzuoli - "È una squadra tosta, ha giocatori esperti come Rossi e Potì, un pivot dinamico con Thiam e un giovane molto interessante come Antonio Gallo. - ha aggiunto Coviello - Hanno vinto già tre partite imponendosi due volte in trasferta, hanno un grosso potenziale dal perimetro e sviluppano il loro gioco in velocità, tenendo i ritmi alti. Noi ovviamente dovremo provare a limitarli nel tiro dall’arco e controllare bene i tempi della gara, evitando per quanto possibile delle forzature che accenderebbero il loro contropiede. Non sarà una partita semplice, ma direi che quest’anno non lo sarà mai, dovremo far pesare l’esperienza dei nostri cambi e mantenere sempre alta la nostra intensità”.