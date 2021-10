Acerra, c'è anche Spalletti all'inaugurazione del nuovo campo di calcio Appuntamento a sorpresa con il tecnico del Napoli per il taglio del nastro

"Una gradita sorpresa questa sera ad Acerra, mister Spalletti in persona per inaugurare il nuovo campo di calcio diocesano", così il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha sottolineato la presenza di Luciano Spalletti per il taglio del nastro e per l'inaugurazione del centro sportivo a cui hanno preso parte il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campania, monsignor Antonio Di Donna, e il direttore sportivo del settore giovanile del Benevento Calcio, Simone Puleo. Spalletti ha rimarcato il gran legame con Napoli e i suoi tifosi, nato sin dai primi giorni del ritiro estivo e che prosegue con la forza di un avvio stagionale super. Il tecnico di Certaldo ha rimarcato anche l'importanza dei campi di calcio a disposizione dei più piccoli e su cui tanti calciatori e lo stesso Spalletti sono cresciuti.

Foto: pagina ufficiale Facebook Raffaele Lettieri Sindaco di Acerra