Sant'Antimo, PalaEdilgen di nuovo agibile per A2 maschile e A1 femminile Il gm della PSA, Di Donato: "Gioiellino all’avanguardia, un fiore all’occhiello per tutta la città"

PSA e Geko hanno sottolineato la soddisfazione per il nuovo certificato di idoneità alla pratica agonistica per il PalaEdilgen, che torna ad essere agibile per i campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile. "Da santantimese ho vissuto i fasti di questo impianto, pagine importanti della storia sportiva della nostra città. - ha affermato il general manager della Partenope Sant'Antimo, Vittorio Di Donato - Il nostro obiettivo, sin dal primo giorno qui, è stato quello di riportarlo in auge e ovviamente siamo felicissimi dei risultati e dei riconoscimenti ottenuti. Con la nostra prima squadra ma anche con le giovanili siamo tornati a girare l’Italia e la Campania, spesso ci si trova a giocare in condizioni imbarazzanti, in palazzetti vetusti che avrebbero bisogno di seri interventi di manutenzione, il nostro PalaEdilgen è invece un gioiellino all’avanguardia, un fiore all’occhiello per tutta la città”.