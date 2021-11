Luvo Barattoli Arzano, domani trasferta in campo in casa del Cutrofiano Michelini: "Una squadra giovane da affrontare con grinta e determinazione".

Impegno domenicale per la Luvo Barattoli Arzano che nel posticipo della quarta giornata del campionato di serie B1 femminile è di scena sull'ostico campo del Cuore di Mamma Cutrofiano. Un'altra sfida diventata un classico di questo campionato considerata la lunga militanza nella categoria di entrambe le compagini.

La squadra di casa è affamata di punti. Due sconfitte nelle prime gare di campionato mentre la terza, in programma in casa del Catania, non è stata disputata causa l'ondata di maltempo che il weekend scorso ha colpito l'isola. L'impegno contro la Luvo Barattoli Arzano è stato preceduto da una settimana di lavoro intenso proprio per cercare di lasciare lo zero in classifica.

“Sono una squadra molto giovane e proprio per questo le dobbiamo affrontare con la massima attenzione” spiega la palleggiatrice Ilaria Michelini. “Proprio noi di Arzano siamo la prova che avere una squadra giovane consente di realizzare risultati importanti, spesso anche contro i pronostici della vigilia. Loro hanno voglia di vincere e noi ancora di più. Ne verrà fuori sicuramente una partita interessante”.

La voglia di muovere la classifica è davvero tanta: “Abbiamo una serie di partite che possono darci la spinta giusta per collocarci in una buona posizione. Dobbiamo mettercela tutta per inseguire i risultati positivi. Cominciamo dalla sfida di domani. Non le sottovalutiamo, in campionato diranno la loro e non vogliamo di farci soprendere”.

Anche perché ad Arzano si continua a lavorare con lo spirito giusto: “Mi trovo molto bene in questa città -conclude Michelini- il rapporto continua ad essere buono con tutti. Con le ragazze in casa, in palestra ed anche con il tecnico. Stiamo consolidando le cose positive della stagione scorsa, il resto arriverà gara dopo gara”.

Si gioca al PalaCesari in Via Foggia 53 a Cutrofiano. Fischio d'inizio alle ore 18, diretta streaming sul canale Youtube del Cutrofiano. Arbitri dell'incontro Gianfranco Sasso e Sara Galiuti.