Verso Sant'Antimo-Ragusa, Di Donato: "Confermare il fattore campo" Il gm della PSA: "La Virtus Kleb sono una squadra giovane e ben organizzata"

Alle 16.30 sarà palla a due tra la PSA Sant'Antimo e la Virtus Kleb Ragusa. La sfida del PalaEdilgen è stata presentata dal gm della Partenope, Vittorio Di Donato: "Dal secondo tempo della gara con Taranto avevo avuto l’impressione che la squadra stesse trovando una sua dimensione, una sua continuità. - ha spiegato il general manager della società santantimese - Anche a Cassino, dove abbiamo perso, avevamo comunque fatto la partita che dovevamo. A Pozzuoli c’è stato un evidente passo indietro in questo senso, dalla metà del secondo quarto in poi non siamo mai stati in grado di fare la nostra pallacanestro. Bravi loro, certamente, ma è chiaro che a noi è mancato qualcosa. Questo è un gruppo di persone esperte, sono sicuro che tutti siano rimasti scottati dalla brutta serata del PalaErrico e che affronteremo Ragusa con il piglio giusto e la giusta responsabilità. Loro sono una squadra giovane e ben organizzata, hanno i loro riferimenti e hanno già vinto due volte in trasferta, ma noi dobbiamo assolutamente prenderci i due punti. Il campionato dopo un avvio un po’ pazzo, caratterizzato da diverse sorprese, ora va stabilizzandosi e la classifica delineandosi, è importantissimo mantenere intatto il fattore campo”.