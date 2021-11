Turris, il bis con un tris: secondo successo di fila, Monterosi ko 1-3 Colpo esterno dei corallini, che si portano a -4 dalla capolista Bari e a un punto dal secondo posto

Secondo successo consecutivo per la Turris, che, nella gara valida per la tredicesima giornata del giorne C di Serie C 2021/2022, vince 3-1 a Viterbo contro il Monterosi Tuscia. Santaniello apre le danze, Perina para un rigore a Polidori, Giannone e Leonetti le chiudono nella ripresa. Tutto il tridente a bersaglio per il -4 dalla vetta e il -1 dalla seconda piazza. Di Caon il gol della bandiera dei laziali.

Il tabellino.

Monterosi Tuscia – Turris 1-3

Marcatori: pt 18' Santaniello; st 8' Giannone (rig.), 27' Leonetti, 37' Caon.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia (28' st Polito); Verde, Franchini, Buono (8' st Caon), Di Paolantonio, Cancellieri; Buglio (38' st Sdaigui), Polidori. A disp: Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile. All,: D’Antoni.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone (47' st D'Oriano), Loreto (47' st Varutti); Giannone (28' st Pavone), Santaniello (1' st Leonetti), Sartore (12' st Di Nunzio). A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio. All.: Caneo.

Arbitro: Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e Torraca della sezione di La Spezia. Quarto Ufficiale: Renzi della sezione di Pesaro.

Note: Al 46' pt Perina para un rigore a Polidori. Al 46' st espulso Mbende per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tascone, Buono, Perina, Lorenzini, Buglio, Mbende.