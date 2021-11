Basket, Serie B: rilancio PSA, battuta Ragusa 82-69 Cinque uomini in doppia cifra: Battaglia è il miglior realizzatore con 14 punti

La Partenope Sant'Antimo firma il riscatto battendo la Virtus Kleb Ragusa con il risultato di 82-69. Parziali di 22-23, 24-12, 18-15, 18-19 e vittoria per gli uomini di coach Agostino Origlio, che superano la squadra siciliana con distribuzione di risorse e punti: cinque uomini in doppia cifra (Pasquale Battaglia miglior realizzatore con 14 punti) e un'altra pedina a sfiorarla (9 per Cantone). A Ragusa non bastano i 22 punti di Paolo Rotondo e i 18 di Roberto Chessari.

Serie B - Girone D

Sesta Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Virtus Kleb Ragusa 82-69

Parziali: 22-23, 24-12, 18-15, 18-19

Sant’Antimo: Battaglia 14 (3/7, 2/5), Ochoa 14 (4/4, 1/2), Coviello 12 (4/4, 1/2), Cena 10 (4/6, 0/2), Maggio 10 (1/2, 1/7), Cantone 9 (2/6, 1/4), Sperduto 7 (1/3, 0/4), Hajrovic 6 (3/6, 0/0), Puca, Sabatino.

Ragusa: Rotondo 22 (8/17, 1/1), Chessari 18 (6/9, 1/2), Picarelli 9 (1/4, 2/4), Sorrentino 5 (1/6, 1/4), Ianelli 4 (2/4, 0/1), Da Campo 4 (0/1, 0/1), Ugochukwu 3 (0/0, 0/1), Canzonieri 2 (1/1, 0/0), Salafia 2 (1/1, 0/0), Festinese (0/0, 0/1).