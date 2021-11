La Luvo Barattoli Arzano sbanca Cutrofiano e vola in classifica Netta vittoria per la squadra di coach Piscopo che ora dovrà preparare il big match con Messina.

E’ servita poco più di un’ora alla Luvo Barattoli Arzano per archiviare la pratica Cutrofiano tornando a casa col bottino pieno. Un netto tre a zero nel posticipo domenicale che può rendere soddisfatto coach Antonio Piscopo.

La sua squadra ha messo in scena una buona prestazione, che ha regalato un successo senza affanni lontano da casa. 17-25, 13-25, 21-25 i risultati dei tre parziali giocati e vinti da Arzano che ha confermato l’ottimo momento di De Siano e Passanto che hanno chiuso rispettivamente con 12 e 9 punti a referto.

Tre punti che rendono la classifica della compagine campana molto interessante perché ora a quota 10 è solo una lunghezza di distacco dalla capolista Messina. La capolista arriverà al PalaRea sabato prossimo per un big match attesissimo.

Cutrofiano 0

Luvo Barattoli Arzano 3

(17-25; 13-25; 21-25)

Cutrofiano: Angelini 6, Jimenez 2, Danaila 4, Otta 6, Caruso 7, Tornesello 7, Pagliara (L), Cirillo, Schito (L). Non entrate: De Vito, Zezza, Marra. All. Carratù

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 12, Piscopo V. (L), Passante 9, Aquino 7, Suero 8, Michelini 4, Palmese 5, Putignano 2. Non entrate: Mautone, Rinaldi, Fusco, Dello Iacono. All. Piscopo A.

Arbitri: Sasso e Galiuti

Note. Durata set: 21'; 19'; 25'. Battute sbagliate Cutrofiano: 10 Battute punto Cutrofiano: 3; Battute sbagliate Arzano: 9. Battute punto Arzano: 7.