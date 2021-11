Juve Stabia - Taranto, cambia la data del match Scuola calcio del club al Menti per la sfida con il Monterosi Tuscia

La Juve Stabia ha comunicato una modifica nel calendario delle gare. La sfida con il Taranto, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C - girone C, si giocherà lunedì 29 novembre con calcio d'inizio alle 21. Le vespe, reduci dalla vittoria contro la capolista Bari, si avvicinano al secondo match casalingo consecutivo, la sfida contro il Monterosi Tuscia, in programma domenica alle 17.30 al "Menti". La squadra allenata da Stefano Sottili sarà seguita anche dalle scuole calcio. Ecco l'annuncio del club di Castellammare, che ha invitato le sue rappresentative under per il prossimo match.

"Per motivi organizzativi e di disponibilità di posti nel settore, siamo a richiedervi un cenno di presenza entro mercoledì 10 novembre e l’invio delle liste dei partecipanti entro e non oltre le 20 di giovedi 11 novembre tramite mail all’indirizzo giovani@ssjuvestabia.it. - si legge nella nota della Juve Stabia - Si ricorda che per l’accesso allo stadio per i ragazzi dai 4 agli 11 non è richiesto green pass o tampone, mentre per i ragazzi, dirigenti e staff tecnico dai 12 anni in poi, è necessario esibire all’ingresso dello stadio il green pass o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti la gara. Il tagliando di ingresso del settore Tribuna Quisisana, per i ragazzi tesserati con la vostra società, avrà un costo di 2 euro mentre per i genitori il costo del tagliando sarà di 8 euro. I mister della vostra scuola calcio saranno nostri graditi ospiti (1 mister ogni 15 ragazzi). I biglietti dovranno essere ritirati obbligatoriamente entro la giornata di sabato 13 novembre. Iniziativa valida per un minimo di 15 partecipanti. Vi aspettiamo numerosi e sempre forza Juve Stabia".