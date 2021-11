Big Match ad Arzano: la Luvo Barattoli ospita la capolista Sicom Messina Valeria Piscopo: "Adrenalina alle stelle in attesa di giocare una sfida affascinante".

Aria di big match ad Arzano. La Luvo Barattoli, seconda in classifica, affronta domani (sabato 13 novembre 2021) la capolista Akademia Sant'Anna Messina (avanti di un solo punto) in una gara che si preannuncia da non perdere. Da un lato della rete l'esperienza di atlete rodate, che nelle ultime stagioni hanno sempre lottato per portare la squadra di turno a lottare per la massima divisione. Dall'altro invece il giovane team di casa, cresciuto gara dopo gara, che anche in questa stagione sta cercando di giocare una bella pallavolo mantenendosi il più possibile nella parte alta della classifica.

"Abbiamo trascorso una settimana davvero intensa -spiega il libero della Luvo Barattoli Arzano Valeria Piscopo- quando giochi con un'avversaria così forte l'adrenalina cresce man mano che si avvicina il momento di scendere in campo. Troveremo giocatrici che abbiamo già affrontato in altre occasioni, gente del calibro di Muzi e Valentina Martilotti: avversarie di tutto rispetto. Un gruppo granitico che ha fatto già vedere cose buone negli altri scontri diretti disputati".

La classifica attuale del campionato vede Sicom e Luvo Barattoli ai primi due posti della graduatoria, uno scontro al vertice che sicuramente divertirà quanti lo seguiranno al PalaRea ma anche in collegamento via streaming. Dal canto suo anche l'esperto coach siciliano Gagliardi ha preparato la gara con il massimo zelo. Le giovani arzanesi hanno tutte le carte in regola per fare bella figura e mettere in difficoltà le rivali.

"Ad Arzano abbiamo imparato a scendere in campo senza paura, rispettando il grande valore sportivo delle nostre avversarie. Ma soprattutto abbiamo assimilato la voglia di fare bene in ogni occasione, cercando di giocare una bella pallavolo. Siamo pronte e cariche, poi a fine partita tireremo le somme di quanto fatto" conclude Valeria Piscopo.

Si gioca alle ore 16. Arbitri Francesco Mastrogiovanni e Luca De Lorenzo. Diretta streaming sulla pagina facebook "Arzano Volley".