Napoli, due titolari in dubbio per la sfida di domenica con la Lazio Certi assenti Politano, Anguissa e Osimhen. Spalletti attende novità dall'infermeria

Ancora una volta contro una squadra capitolina - un anno fa toccò alla Roma, domenica prossima sarà la volta della Lazio - il Napoli scenderà in campo nel ricordo di Diego Armando Maradona. Il mito verrà celebrato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, ma gli azzurri dovranno restare concentranti sulla stretta attualità perché il momento è delicato e dopo due sconfitte consecutive è ora di dimostrarsi più forti delle difficoltà. Fuori Politano, alle prese con il Covid; gli infortunati Anguissa e Osimhen. I grattacapi, per Spalletti, non finiscono qui. Fabián Ruiz e Insigne sono, infatti, in dubbio. I due continuano a lavorare a parte e non si possono, perciò, avere certezze circa il loro impiego e garanzie in merito alla condizione con cui giocheranno, nel caso in cui potranno farlo, dall'inizio o a gara in corso. Le riserve dovrebbero essere sciolte tra domani e domenica mattina, a margine di accurati consulti con lo staff medico e i preparatori atletici, oltre a una chiacchierata con il centrocampista spagnolo e il capitano, per capire come si sentono. Da lottatori quali sono, c'è da scommetterci, Fabián e Insigne faranno di tutto per esserci, ma guai a forzare rischiando di rendere i rispettivi acciacchi qualcosa di più serio del previsto. Il duello a distanza col Milan sta per riprendere all'interno di un tour de force senza sosta, che fa pesare ancora di più la situazione riducendo il margine di tempo, tra una gara e l'altra, per recuperare i calciatori in infermeria.