La Luvo Barattoli Arzano ospita il fanalino di cosa Hub Ambiente Catania Suero: Pronte per continuare ad essere protagoniste di questo campionato interessante.

Cresce l'adrenalina in casa della Luvo Barattoli Arzano, la squadra di coach Piscopo non vede l'ora di scendere in campo contro l'Hub Ambiente Catania per lasciarsi alle spalle le disavventure degli ultimi due turni di campionato e riprendere la marcia verso le prime posizioni della graduatoria.

La settimana è stata intensa dal punto di vista della preparazione con l'intero gruppo che ha lavorato sodo in vista di una sfida da affrontare con il massimo della concentrazione con il chiaro intento di conquistare l'intera posta in palio.

“Siamo abituate a non sottovalutare nessun avversario –spiega la centrale Jazmin Suero- per questo cerchiamo di affrontare la partita sempre con il massimo della concentrazione. Per noi questa partita è molto importante, arriva dopo una gara che ci ha innervosite. Siamo reduci da una partita in casa del San Salvatore Telesino che potevamo tranquillamente vincere ed invece è arrivata una sconfitta che mi ha lasciato con l’amaro in bocca e questa e adesso massimo impegno in campo”.

I due sestetti arrivano a questo appuntamento con ambizioni diametralmente opposte. Il giovane Arzano è una squadra costruita per crescere e puntare alla conquista della migliore posizione possibile, meglio se nel perimetro di classifica che conduce ai playoff. Tutt'altra aria invece si respira sotto l'Etna con una squadra che (al pari del Cuore di Mamma) non ha ancora conquistato un punto in classifica.

“Abbiamo lavorato tenendo presenti le cose da correggere, quelle che non hanno funzionato. Io e le mie compagne siamo pronte a giocare tutte le nostre carte. La Luvo Barattoli Arzano ha dimostrato di poter essere una delle protagoniste di questo campionato e saprà cogliere questa prima occasione per rimettersi in carreggiata” conclude Jazmin Suero.

La gara, valida per la settima giornata del girone F del campionato di serie B1 femminile è in programma alle ore 16 di domani (sabati 27 novembre 2021) e sarà diretta da Barbara Audone e Pasquale Restaino. Immagini in diretta sulla pagina Facebook dell'Arzano Volley.