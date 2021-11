Stasera Juve Stabia - Taranto, Langella: "Obiettivo playoff" Il presidente delle vespe: "Abbiamo una rosa competitiva, tra le migliori della categoria"

"Stiamo cercando di risalire la classifica per centrare l'obiettivo che ci siamo posti in estate, ovvero il posto playoff". Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, è intervenuto nel corso di 0825 - Focus Serie C sul canale 696 TV OttoChannel. "La nostra rosa è abbastanza competitiva, la ritengo tra le migliori della categoria. - ha aggiunto il massimo dirigente del club di Castellammare, che ospiterà il Taranto al "Menti" (ore 21) - Sono fiducioso. C'è stata anche tanta sfortuna. Prima Novellino e Imbimbo, poi la svolta con Sottili, che sta dando molto alla squadra e sta cercando di recuperare posti in classifica portando la sua grinta, che regala sicurezza ai ragazzi. Ci aspetta una gara molto delicata. Affrontiamo un Taranto che verrà al Menti con i 4 punti di vantaggio su di noi in classifica, ma faremo la nostra partita con decisione per arrivare al nostro obiettivo, i playoff. Il Taranto è costruito bene e rispettiamo tutti gli avversari".

Quattro gare con punti pesanti in palio - "Stiamo riprendendo il percorso. Il nuovo mister sta garantendo tanta sicurezza e, passo dopo passo, stiamo risalendo. - ha aggiunto Langella - Il nostro impegno è quello di arrivare ai playoff con il nuovo assetto societario e con una programmazione sul medio-lungo termine. Il blasone Juve Stabia va portato in alto. A gennaio potremo correggere ulteriormente il tiro con il mercato seguendo gli obiettivi".