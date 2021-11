Bentivegna e doppietta di Stoppa: la Juve Stabia batte il Taranto (3-2) Rilancio playoff per le vespe, che risalgono fino al decimo posto della classifica

La Juve Stabia fa suo il posticipo della sedicesima giornata del girone C di Serie C. Le vespe superano il Taranto al "Menti" con il finale di 3-2. Accursio Bentivegna firma il vantaggio gialloblè al 12' per una Juve Stabia in gestione e che trova il raddoppio poco dopo la mezz'ora di gioco. Matteo Stoppa sigla il 2-0 per la tranquillità, che i padroni di casa rischiano di perdere in avvio di ripresa. Giuseppe Giovinco accorcia le distanze al 49', ma è solo un lampo rossoblu nella notte del "Menti". In meno di un minuto la Juve Stabia pesca il nuovo +2. Stoppa va di doppietta personale per il 3-1, decisivo nell'economia del match. Giovinco non molla e nei minuti finali va a bersaglio per il bis e per il 3-2 con cui termina il posticipo. Rilancio playoff per le vespe, che risalgono fino al decimo posto della classifica.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Juve Stabia - Taranto 3-2

Marcatori: 12’ Bentivegna (J), 33’ Stoppa (J), 49’ Giovinco (T), 50’ Stoppa (J), 87’ Giovinco (T)

J. Stabia: Sarri, Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo, Davi, Scaccabarozzi, Bentivegna (76’ Lipari), Stoppa (87’ Della Pietra), Panico (61’ Berardocco), Eusepi (87’ Altobelli). All. Sottili (vice Niccolai). A disp. Russo, Pozzer, Todisco, Guarracino, Cinaglia, Evacuo.

Taranto: Chiorra, Marsili, Zullo (52’ Versienti), Riccardi, Pacilli (69’ Mastromonaco), Labriola (52’ Santarpia), Benassai, Civilleri (93’ Bellocq), Giovinco, Italeng (69’ Ghisleni), De Maria. All. La Terza. A disp. Antonino, Zecchino, Cannavaro.

Ammonizioni: De Maria (T), Davi (J), Marsili (T), Eusepi (J).