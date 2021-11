Verso Sassuolo-Napoli, riecco Politano e Ounas Gli azzurri hanno ritrovato lo sprint con Mertens in attacco e Lobotka in mediana

È la vigilia di Sassuolo-Napoli. Domani (ore 20.45), al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà obiettivo continuità per i partenopei, reduci dalla carica emotiva garantita con il poker alla Lazio nella notte in cui è stato nuovamente celebrato Diego Armando Maradona. Per gli azzurri c'è dietro l'angolo un appuntamento insidioso. Il Sassuolo ha rinnovato le qualità di ammazzagrandi nell'ultimo weekend con il 3-1 piazzato a San Siro contro il Milan. I neroverdi, che con il successo al Meazza hanno permesso il +3 alla capolista Napoli sui rossoneri, proveranno a confermarsi contro la squadra di Luciano Spalletti, che ritrova Matteo Politano. L'esterno offensivo capitolino ha seguito l'iter di visite di protocollo post covid-19 e torna a disposizione del tecnico di Certaldo. Politano ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo al pari di Adam Ounas. Novità anche per Frank Anguissa: il centrocampista camerunense ha svolto terapie, ma anche parte del lavoro con differenziato in palestra. L'ex Fulham resta, quindi, fuori dai giochi di formazione. Il Napoli ha ritrovato lo sprint con Dries Mertens in attacco e Stanislav Lobotka in mediana. Lo slovacco ha detto i ritmi in modo splendido nel match con la Lazio e resta favorito su Diego Demme per affiancare Fabian Ruiz a centrocampo nella sfida di Reggio Emilia.