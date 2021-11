Luvo Barattoli Arzano, Fusco al collegiale della giovanile di Mencarelli Chiamata in azzurro per la giovanissima atleta partenopea che volerà a Milano.

Emozioni azzurre per Brunella Fusco. La Luvo Barattoli Arzano ritorna ad essere oggetto di attenzione da parte dello staff tecnico della nazionale che ha convocato la schiacciatrice arzanese per il prossimo collegiale in programma il 7 dicembre a Milano.

Una notizia accolta con entusiasmo da quanti seguono con attenzione le vicende sportive della società. Una convocazione che non sorprende, in quanto nelle ultime stagioni è capitato a più di un’atleta provare questo tipo di esperienza..

“Brunella è arrivata in palestra da noi che aveva solo 5 anni. Possiamo considerarla un vero prodotto del nostro vivaio. Sono contento di questa opportunità che le viene offerta per comprendere quale può essere il suo percorso nella pallavolo” spiega coach Piscopo.

Brunella Fusco ha compiuto 14 anni lo scorso 29 agosto, ha già vinto tutti i titoli giovanili regionali e provinciali fino all’Under 19: “La mia ambizione ovviamente è quella di arrivare in serie A” ha sempre dichiarato.

La pallavolo azzurra sempre nel cuore, in una intervista aveva raccontato:”Io gioco come schiacciatrice, ma la mia preferita è un opposto. Mi piace tanto Paola Egonu e quando la vedo con la maglia della nazionale sogno ad occhi aperti. Anche Miriam Sylla è una grandissima. Adoro un campionissimo anche fra i giocatori della maschile, impossibile non ammirare le tante imprese compiute da Ivan Zaytsev”.

Brunella Fusco sarà a disposizione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli dalle ore 15 del 5 dicembre 2021 alle 17 del 7 dicembre al centro Pavesi Fipav di Milano.

Ha festeggiato la notizia mettendo a segno due punti della gara della Luvo Barattoli Arzano contro il Catania (vinta per 3-0) quando coach Piscopo l’ha impiegata nel terzo set dell’incontro. Successo che ha consentito alla sua squadra di agganciare il San Salvatore Telesino al terzo posto della classifica.