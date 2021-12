Leicester - Napoli e Napoli - Torino, pioggia di DASPO Sono, in totale, 16 i provvedimenti emessi nei confronti di altrettanti soggetti: ecco perché

Sei persone sono state raggiunte da altrettanti provvedimenti di DASPO, della durata di 5 anni, emessi dal questore di Napoli in seguito a una rissa precedente a Leicester – Napoli dello scorso 16 settembre. Armati di cinture e aste di bandiere, utilizzate come armi, i 6 soggetti erano stati fermati e sanzionati dalle autorità britanniche. Inoltre, con riferimento a Napoli - Torino dello scorso 17 ottobre, sono stati irrogati altri 6 DASPO, per un anno, nei confronti di tifosi ritenuti responsabili di avere scavalcato e aiutato a scavalcare dal settore inferiore della Curva B a quello superiore. Ulteriori 2 DASPO, della durata di un anno, sono stati comminati per l'accensione di un fumogeno lungo la Tangenziale di Napoli nel momento in cui transitava il pullman del Napoli. Infine, sono 2 i DASPO, per la durata di 2 anni, che hanno colpito persone condannate per reati in materia di stupefacenti.