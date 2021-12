Il Napoli si fa riprendere dal Sassuolo (2-2): +1 sul Milan, +2 sull'Inter Risposta neroverde nei minuti finali e gli azzurri confermano solo parzialmente il primo posto

Il Napoli spreca sul doppio vantaggio, perde Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly nei minuti finali e i gol di Gianluca Scamacca e Gian Marco Ferrari cancellano l'1-0 dell'iberico e il raddoppio di Dries Mertens. Gli azzurri pareggiano a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-2) e non rispondono alle vittorie del Milan (0-3 con il Genoa) e dell'Inter (2-0 con lo Spezia). Napoli primo a quota 36, rossoneri a -1, nerazzurri a -2, con l'Atalanta distante 5 punti e prossimo avversario dei partenopei sabato sera (ore 20.45) al Maradona: ecco come si presenta la classifica dopo 15 turni di campionato. Luciano Spalletti è stato espulso nei secondi conclusivi per proteste.

Il tabellino.

Serie A - Quindicesima Giornata

Sassuolo-Napoli 2-2

Marcatori: 7' st Fabian Ruiz (N), 15' Mertens (N), 27' st Scamacca (S), 44' st Ferrari (S)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (17' st Kyriakoupoulos); Frattesi (32' st Harroui), Lopez, Traore (16' st Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (43' st Defrel). All. Dionisi. A disp. Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (35' st Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (21' st Politano); Lozano (29' st Demme), Zielinski, Insigne (1' st Elmas); Mertens (21' st Petagna). All. Spalletti. A disp. Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Ounas.

Arbitro: Pezzuto.

Espulso: Spalletti (N).

Ammoniti: Rogerio, Berardi, Henrique (S), Politano, Demme (N)

Recupero: 1' pt, 5' st