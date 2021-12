Napoli Basket, testa a Cremona con McDuffie dall'alto impatto La Vanoli può contare sul miglior giovane del campionato, Matteo Spagnolo

Domenica, con palla a due alle 19.45, al PalaBarbuto, la Gevi Napoli ospiterà la Vanoli Cremona. Riparte il campionato di Serie A dopo la pausa nazionali ed è piena corsa per la Coppa Italia in casa azzurra. Sui canali social il club partenopeo ha sottolineato il valore di Markis McDuffie nella squadra di coach Stefano Sacripanti: 14.5 punti e 4.2 rimbalzi a partita e si è inserito "velocemente in un sistema che aveva bisogno di innesti importanti per poter reggere l’impatto con la massima serie". Così il Napoli Basket ha rimarcato l'impatto in A dell'esterno e attende l'esordio di Reggie Lynch. Sacripanti ha aggiunto il centro del Minnesota negli allenamenti. L'ex Lokomotiv Kuban, che prenderà il posto di Frank Elegar nelle rotazioni da qui a fine stagione, è destinato all'esordio contro la Vanoli, che punta forte su Matteo Spagnolo. Il playmaker classe 2003, prospetto clamoroso per l'Italia, di proprietà del Real Madrid, in prestito ai lombardi, vince nuovamente il "The Best Under 22". Anche per il mese di novembre, chiuso con i 19 punti, i 5 rimbalzi e i 24 di valutazione firmati con Pesaro, è il miglior giovane del campionato.